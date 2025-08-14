Dos detenidos por robo a un comercio en zona este de Capital

La Dirección General de Investigaciones culminó una causa sobre un robo a un local gastronómico de barrio Portal de Güemes de Capital con la detención de los investigados y el secuestro de los elementos denunciados.

En ese marco, hoy efectivos del Grupo Investigativo del Sector 3A de Autódromo allanaron en Villa Floresta, tres viviendas vinculadas a los sospechosos del hecho. Detuvieron a dos hombres y secuestraron una garrafa, un gazebo, entre otros elementos.

Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías.