Dos detenidos por robo a un comercio en zona este de Capital

Investigadores allanaron hoy, tres viviendas de Villa Floresta. Secuestraron los elementos denunciados como robados. Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 2.

14 / 08 / 2025

 

La Dirección General de Investigaciones culminó una causa sobre un robo a un local gastronómico de barrio Portal de Güemes de Capital con la detención de los investigados y el secuestro de los elementos denunciados.

En ese marco, hoy efectivos del Grupo Investigativo del Sector 3A de Autódromo allanaron en Villa Floresta, tres viviendas vinculadas a los sospechosos del hecho. Detuvieron a dos hombres y secuestraron una garrafa, un gazebo, entre otros elementos.

Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías.

