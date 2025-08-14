Dos detenidos por robo a un comercio en zona este de Capital
Investigadores allanaron hoy, tres viviendas de Villa Floresta. Secuestraron los elementos denunciados como robados. Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 2.
Salta Hoy
14 / 08 / 2025
VER GALERÍA
La Dirección General de Investigaciones culminó una causa sobre un robo a un local gastronómico de barrio Portal de Güemes de Capital con la detención de los investigados y el secuestro de los elementos denunciados.
En ese marco, hoy efectivos del Grupo Investigativo del Sector 3A de Autódromo allanaron en Villa Floresta, tres viviendas vinculadas a los sospechosos del hecho. Detuvieron a dos hombres y secuestraron una garrafa, un gazebo, entre otros elementos.
Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías.