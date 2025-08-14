 imagen

Importante investigación de Drogas Peligrosas originada por una denuncia web

Se allanaron 8 viviendas en barrios de Capital y se secuestraron 1500 dosis de drogas. Hubo 8 detenidos. Intervino la UFINAR y el Juzgado de Garantías 7. 

14 / 08 / 2025

 

La Policía de Salta a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas puso a disposición de la Justicia a 8 personas investigadas en una causa por microtráfico de drogas iniciada tras denuncias web.

En ese contexto, hoy efectivos de la Dirección Microtráfico con colaboración de recursos de unidades especiales, allanaron de forma simultanea 8 viviendas en los barrios San Antonio, Morosini, Villa Lavalle y La Paz de Capital. Secuestraron 1530 dosis entre cocaína y marihuana y otros elementos de prueba.

Además, 7 hombres y 1 mujer quedaron detenidos. 

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 7.

