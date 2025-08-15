 imagen

Cementerios y mercados abiertos durante el feriado turístico

Es normal la recolección de residuos.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

Este viernes los cementerios municipales de la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos hasta las 19:00, pero la administración atenderá hasta las 13:00. 

El mercado San Miguel funcionará normalmente de 8:00 a 13:00 y de 17:30 a 22:00.

El Hospital Municipal de Salud Animal atenderá urgencias de 9 a 12.

La recolección de residuos y el barrido de calles se realizan con normalidad.

La Municipalidad de Salta también anunció que los Centros Emisores de Licencia de conducir estarán cerrados. 

El Centro Cívico Municipal permanecerá cerrado y reabrirá el lunes 18. 

 

AM840

FM96.9

