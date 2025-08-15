El Hospital Ragone reportó 62 ingresos por histeria grave en el primer semestre del año

Actualmente, hay 18 pacientes en tratamiento, un leve aumento respecto a los 15 del mismo período en 2024.

Para mejorar la atención, se realizó un ateneo clínico sobre diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

La presentación fue liderada por el licenciado Carlos Ibarra y asistieron profesionales de salud del área.

La histeria grave es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que no tienen una causa médica identificable.

Se caracteriza por dolores somáticos sin causa orgánica, alteraciones transitorias de la conciencia, alucinaciones o delirios de remisión rápida.



