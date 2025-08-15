 imagen

El Hospital Ragone reportó 62 ingresos por histeria grave en el primer semestre del año

Es un leve aumento con respecto al año pasado. De estos, 36 pacientes fueron derivados desde la guardia de Emergencias. Los 26 restantes llegaron desde los consultorios externos del servicio de Agudos.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

Actualmente, hay 18 pacientes en tratamiento, un leve aumento respecto a los 15 del mismo período en 2024. 

Para mejorar la atención, se realizó un ateneo clínico sobre diagnóstico y tratamiento de estas patologías. 

La presentación fue liderada por el licenciado Carlos Ibarra y asistieron profesionales de salud del área.

La histeria grave es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que no tienen una causa médica identificable.

Se caracteriza por dolores somáticos sin causa orgánica, alteraciones transitorias de la conciencia, alucinaciones o delirios de remisión rápida.


 

