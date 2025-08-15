175 Años de Legado: Recordando al libertador San Martín

El domingo se cumplen 175 años de la muerte del General José Francisco de San Martín y Matorras, el Libertador de América. En Argentina se lo reconoce como el “Padre de la Patria”.

En Perú, se lo recuerda como libertador de aquel país, con los títulos de “Fundador de la Libertad del Perú”, “Fundador de la República” y “Generalísimo de las Armas”. En Chile su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General.

Más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional.

Para el historiador Miguel Ángel Cáseres, San Martín, Güemes y Belgrano tuvieron la capacidad de lectura política y acciones de liberación.

En diálogo con el programa Sin Filtro, Cáseres dijo que hay que recordarlo como un hombre clave antes y después de la Revolución de Mayo transformándose en paradigma máximo.