EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Fiesta en el Centro de Adopciones "Nicolás Mancilla"

Este sábado la Municipalidad de Salta a partir de las 15 conmemorará el Día de San Roque con bendiciones de canes y procesión con los perros.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

Pablo Díaz contó que el sacerdote que participará adoptó una perrita en ese lugar. Además dijo que están preparando una comida especial para los animalitos. 

Por los casos de mordeduras en los últimos meses, el municipio decidió realizar talleres sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos. 

“Cada vez hay más animales con problemas de conducta. La gente no sabe cómo educarlos y terminan en terminando en agresión o en abandono. A veces hay problemas médicos o patológicos”, advirtió Pablo Diaz desde el Centro de  Adopciones de la Municipalidad de Salta.

 

AM840

FM96.9

