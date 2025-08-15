Pablo Díaz contó que el sacerdote que participará adoptó una perrita en ese lugar. Además dijo que están preparando una comida especial para los animalitos.

Por los casos de mordeduras en los últimos meses, el municipio decidió realizar talleres sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos.

“Cada vez hay más animales con problemas de conducta. La gente no sabe cómo educarlos y terminan en terminando en agresión o en abandono. A veces hay problemas médicos o patológicos”, advirtió Pablo Diaz desde el Centro de Adopciones de la Municipalidad de Salta.