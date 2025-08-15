 imagen

Una mujer mayor de edad murió atropellada en la Ruta Nacional 50

El accidente ocurrió esta mañana alrededor de las 7:00 a la altura del kilómetro 20, en la zona de Orán.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

El alerta al Sistema de Emergencias 911 indicaba que un automóvil habría atropellado a una mujer, quien todavía no había sido identificada. 

En la ruta trabajaron efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas preventivas y ordenamiento vehicular. 

En tanto personal de Criminalística documentó la escena para establecer las circunstancias del siniestro vial.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. 

Las estadísticas indican que es la tercera víctima fatal en accidentes de tránsito en la provincia en el mes de agosto y suman 73 los decesos desde que comenzó el año.

 

 

