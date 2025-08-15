Una mujer mayor de edad murió atropellada en la Ruta Nacional 50

El alerta al Sistema de Emergencias 911 indicaba que un automóvil habría atropellado a una mujer, quien todavía no había sido identificada.

En la ruta trabajaron efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas preventivas y ordenamiento vehicular.

En tanto personal de Criminalística documentó la escena para establecer las circunstancias del siniestro vial.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Las estadísticas indican que es la tercera víctima fatal en accidentes de tránsito en la provincia en el mes de agosto y suman 73 los decesos desde que comenzó el año.