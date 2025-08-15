Salta celebra la fiesta de la Virgen de Urkupiña en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar
Esta mañana hubo una emotiva bendición de vehículos en calle Anzoátegui y Mitre. Esta tarde a las 16:00 será la procesión.
Salta Hoy
15 / 08 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Este viernes desde temprano, los fieles llegaron con sus imágenes y vehículos para recibir la bendición del padre.
Las misas comenzaron a las 10 de la mañana y la siguiente fue a las 11. Por la tarde, a las 16, se realizará la procesión hacia el Campo de la Cruz.
El padre a cargo de la liturgia destacó la importancia de estas celebraciones para la comunidad.
La jornada reunió a cientos de devotos que renovaron su fe y agradecieron a la Virgen.