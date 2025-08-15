Salta celebra la fiesta de la Virgen de Urkupiña en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Este viernes desde temprano, los fieles llegaron con sus imágenes y vehículos para recibir la bendición del padre.

Las misas comenzaron a las 10 de la mañana y la siguiente fue a las 11. Por la tarde, a las 16, se realizará la procesión hacia el Campo de la Cruz.

El padre a cargo de la liturgia destacó la importancia de estas celebraciones para la comunidad.

La jornada reunió a cientos de devotos que renovaron su fe y agradecieron a la Virgen.