Salta celebra la fiesta de la Virgen de Urkupiña en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar

Esta mañana hubo una emotiva bendición de vehículos en calle Anzoátegui y Mitre. Esta tarde a las 16:00 será la procesión.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Este viernes desde temprano, los fieles llegaron con sus imágenes y vehículos para recibir la bendición del padre. 

Las misas comenzaron a las 10 de la mañana y la siguiente fue a las 11. Por la tarde, a las 16, se realizará la procesión hacia el Campo de la Cruz. 

El padre a cargo de la liturgia destacó la importancia de estas celebraciones para la comunidad.

La jornada reunió a cientos de devotos que renovaron su fe y agradecieron a la Virgen.

 

