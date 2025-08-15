Continúa la asistencia tras el incendio en el Asentamiento 20 de Junio

“Fue un trabajo de varias etapas encabezado por el intendente Emiliano Durand. Doce familias vivían en el lugar y hasta el momento dos continúan evacuadas. También recibimos mucha ayuda de los vecinos. Nunca nos retiramos del lugar”.

Lo dijo en el programa el Mediodía de Radio Salta, el subsecretario de Inclusión Social de la Municipalidad de Salta, Juan Pablo Linares.