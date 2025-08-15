 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúa la asistencia tras el incendio en el Asentamiento 20 de Junio

El incendio se produjo el 1 de agosto en una zona donde no estaba permitido construir viviendas.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Fue un trabajo de varias etapas encabezado por el intendente Emiliano Durand. Doce familias vivían en el lugar y hasta el momento dos continúan evacuadas. También recibimos mucha ayuda de los vecinos. Nunca nos retiramos del lugar”. 

Lo dijo en el programa el Mediodía de Radio Salta, el subsecretario de Inclusión Social de la Municipalidad de Salta, Juan Pablo Linares. 

 

AM840

FM96.9

