Guardias activas del Registro Civil para este fin de semana largo

Hasta el domingo, se podrán realizar inscripciones de nacimientos en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hospital Materno Infantil. El sábado y domingo se sumarán las guardias de identificación en la sede central y en el CDR del Hiper Libertad.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

La Subsecretaría del Registro Civil de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia, informa que durante este fin de semana largo se habilitarán guardias especiales para la inscripción de nacimientos y defunciones, así como para la atención de trámites de identificación, con el objetivo de responder a las necesidades de la ciudadanía.

 

Nacimientos y defunciones

Desde este viernes hasta el domingo 17 de agosto se podrán inscribir, en la oficina del Hospital Materno Infantil, todos los nacimientos que se registren en ese establecimiento.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se atenderán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares) y las inscripciones de defunciones.

 

Identificaciones

Mañana sábado y el domingo estarán disponibles las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.

La atención comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

 

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.

Algunas personas podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al iniciar el trámite.

Todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para registrar los hechos vitales e identificatorios de la población.

