Los servicios de salud trabajan con guardias durante la jornada no laborable

No hay atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. 

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

Este viernes 15 de agosto fue confirmado como una jornada no laborable con fines turísticos, por este motivo todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el lunes 18.

No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.

 

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantiene el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911. 

