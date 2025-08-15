Erik Lamela se retira del fútbol

El atacante reveló que luego de someterse a dos operaciones en sus caderas, los especialistas le advirtieron que, aunque podría extender su carrera cuatro años más, los problemas regresarían. “Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisios, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos, logré jugar más de el doble. Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día”.

“Tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en 2017 fui operado de ambas. Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones. Hoy decido ponerle fin a todo esto, se termina todo este esfuerzo” escribió en su cuenta de Instagram.