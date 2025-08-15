Desfile en conmemoración del fallecimiento del Gral. San Martín en barrio Mosconi

La actividad, organizada por la Comisión Independencia, tendrá lugar el domingo 17 de agosto a partir de las 10:30 horas, sobre la Avenida Samson, entre las calles Coronel Dorrego y Coronel Pedriel, en la zona norte de la ciudad.

El desfile contará con la participación de numerosas instituciones educativas, cuerpos de bomberos, centros vecinales, cuerpos infantiles, comunidades extranjeras, originarias, clubes de autos clásicos, motos antiguas, fortines, academias de folclore, entre otros, que rendirán homenaje al Libertador.

Será una jornada para honrar la memoria y el legado de uno de los más grandes próceres de la historia latinoamericana.