Música Programada

Trilogía de la Fe

Hermandad Llanera

Música Programada

La mejor selección musical.

Claves del Campo

Información agropecuaria 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Desfile en conmemoración del fallecimiento del Gral. San Martín en barrio Mosconi

En el marco del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a la comunidad a participar de la 5ta edición del desfile cívico y cultural que se llevará adelante en el barrio Mosconi.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

La actividad, organizada por la Comisión Independencia, tendrá lugar el domingo 17 de agosto a partir de las 10:30 horas, sobre la Avenida Samson, entre las calles Coronel Dorrego y Coronel Pedriel, en la zona norte de la ciudad.

El desfile contará con la participación de numerosas instituciones educativas, cuerpos de bomberos, centros vecinales, cuerpos infantiles, comunidades extranjeras, originarias, clubes de autos clásicos, motos antiguas, fortines, academias de folclore, entre otros, que rendirán homenaje al Libertador.

Será una jornada para honrar la memoria y el legado de uno de los más grandes próceres de la historia latinoamericana.

AM840

FM96.9

