Fiesta de San Roque: Este sábado no se permitirán automóviles en Aguas Blancas
El gobierno municipal decidió que no se podrá ingresar con vehículos a la ciudad fronteriza.
Salta Hoy
15 / 08 / 2025
VER GALERÍA
Esta restricción estará en vigor desde la cero hora del sábado hasta las 15:00.
Se implementa por las fiestas patronales en honor a San Roque.
No se permitirá el uso de la vía pública para todo tipo de vehículos: tours de compras, tráfico, camionetas, autos particulares, taxis, micros, ni camiones proveedores.
Además, quedará restringida la actividad comercial en el horario de 9 a 13, con cierre obligatorio de los negocios, como señal de respeto al Santo Patrono y para permitir el flujo de los fieles en la procesión.