Fiesta de San Roque: Este sábado no se permitirán automóviles en Aguas Blancas

El gobierno municipal decidió que no se podrá ingresar con vehículos a la ciudad fronteriza.

Salta Hoy

15 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Esta restricción estará en vigor desde la cero hora del sábado hasta las 15:00. 

Se implementa por las fiestas patronales en honor a San Roque. 

No se permitirá el uso de la vía pública para todo tipo de vehículos: tours de compras, tráfico, camionetas, autos particulares, taxis, micros, ni camiones proveedores.

Además, quedará restringida la actividad comercial en el horario de 9 a 13, con cierre obligatorio de los negocios, como señal de respeto al Santo Patrono y para permitir el flujo de los fieles en la procesión.

 

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

