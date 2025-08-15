Fiesta de San Roque: Este sábado no se permitirán automóviles en Aguas Blancas

Esta restricción estará en vigor desde la cero hora del sábado hasta las 15:00.

Se implementa por las fiestas patronales en honor a San Roque.

No se permitirá el uso de la vía pública para todo tipo de vehículos: tours de compras, tráfico, camionetas, autos particulares, taxis, micros, ni camiones proveedores.

Además, quedará restringida la actividad comercial en el horario de 9 a 13, con cierre obligatorio de los negocios, como señal de respeto al Santo Patrono y para permitir el flujo de los fieles en la procesión.