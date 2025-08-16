Este domingo, los niños viajarán sin cargo en SAETA

Este domingo 17 de agosto, entre las 8 y las 20 horas, los chicos de hasta 12 años podrán viajar gratis en colectivos SAETA de toda el área Metropolitana.

La medida que está enmarcada en el Día de las Infancias, tiene como fin favorecer la concurrencia y participación de los menores en las distintas actividades organizadas para los niños ese día.

Como cada año podrán viajar gratis únicamente chicos de hasta 12 años de edad, los que deberán estar acompañados por un mayor responsable que sí abonará el boleto.