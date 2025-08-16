Gimnasia y Tiro le ganó a Deportivo Maipú en Salta y festejó en casa

Gimnasia y Tiro se quedó con un triunfo importante este viernes al vencer 1 a 0 a Deportivo Maipú en el estadio Gigante del Norte, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

El héroe de la noche fue Ivo Chaves, que al minuto del segundo tiempo conectó de cabeza y venció a Ignacio Pietrobono para marcar el gol que definió el partido. La jugada desató la protesta del banco visitante y terminó con la expulsión del entrenador Alexis Matteo.

En la primera parte el partido fue parejo, con chances para ambos equipos. José Méndez y Guanini tuvieron oportunidades para el local, mientras que Pío Bonacci estuvo cerca para el Cruzado, aunque siempre apareció la figura de Federico Abadía para mantener el arco salteño en cero.

Con este triunfo, Gimnasia y Tiro sumó tres puntos valiosos en su casa y alimenta sus aspiraciones en el torneo. Deportivo Maipú, en cambio, sufrió su segunda derrota seguida fuera de Mendoza pero se mantiene en zona de Reducido con 36 unidades.

