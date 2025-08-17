 imagen

Salta: tres demorados tras negarse a pagar un remis y un posible caso de encubrimiento

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado sobre avenida Independencia.

Salta Hoy

17 / 08 / 2025

 

Un viaje nocturno en la ciudad de Salta terminó con tres personas detenidas por estafa y encubrimiento, luego de que un remisero alertara a la policía porque sus pasajeros se negaban a pagar la tarifa. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado sobre avenida Independencia.

Efectivos de la Comisaría 2 del Distrito de Prevención 1 acudieron de inmediato y, además de confirmar la maniobra contra el chofer, descubrieron que los sospechosos tenían en su poder un neumático, herramientas y otros objetos cuya procedencia no pudieron explicar.

Los tres demorados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 5, que investiga si los elementos secuestrados están vinculados a otros hechos delictivos. La denuncia del remisero fue clave para abrir una causa más amplia que podría destapar un entramado delictivo en la capital salteña.
 

