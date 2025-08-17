 imagen

EN VIVO 16:00 a 19:00 HRS

Música Programada

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Alerta amarilla por vientos de hasta 140 km/h en la Puna y la Cordillera de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional exmitió una alerta entre las 12 y las 18.

Salta Hoy

17 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este domingo por la tarde, entre las 12 y las 18, debido a la presencia de vientos intensos en la Cordillera y la Puna salteña.

Las zonas afectadas son: Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate y Puna de San Carlos. Según el organismo, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que en sectores altos y expuestos podrían llegar hasta los 140 km/h.

Ante este panorama, se recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre en áreas de riesgo y mantenerse informado a través de los reportes oficiales del SMN y de Defensa Civil.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO