Juventud Antoniana busca levantarse en el Martearena frente a San Martín de Formosa

Este domingo a las 16:30, Juventud Antoniana volverá a presentarse ante su gente en el estadio Padre Ernesto Martearena para enfrentar a San Martín de Formosa, en el marco de la quinta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A 2025.

El Santo, dirigido por Germán Noce, necesita con urgencia un triunfo que le devuelva confianza y lo acerque a la pelea por la clasificación. Tras la caída ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (1-0), el equipo salteño marcha séptimo en la tabla con apenas tres puntos y está obligado a hacerse fuerte de local.

El rival llega en alza. San Martín de Formosa, conducido por Martín Martos, viene de superar 3-1 a Independiente de Chivilcoy y se ubica cuarto con siete unidades, perfilándose como uno de los candidatos de la Zona B. El encuentro contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca (Santa Fe), asistido por Mariano González y Maximiliano Moya, mientras que Rodrigo Ballestero (Tucumán) será el cuarto árbitro.

