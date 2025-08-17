Central Norte visita a Nueva Chicago en Mataderos por la fecha 27

Este lunes desde las 15:30, Central Norte enfrentará a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, en un duelo correspondiente a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Pablo Giménez.

El conjunto local llega golpeado tras la derrota por 2 a 1 frente a Talleres (RE) y buscará recuperarse ante su gente. En sus últimos cuatro partidos, sumó dos triunfos, un empate y una caída, con cinco goles a favor y seis en contra.

Por su parte, Central Norte igualó sin goles con Almirante Brown en la jornada pasada y atraviesa una racha irregular: apenas un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones, con tres derrotas incluidas. El último cruce entre ambos equipos fue el 12 de abril y terminó en empate 1 a 1, por lo que el choque en Mataderos promete ser parejo y con mucho en juego.

