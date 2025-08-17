Abrieron las inscripciones a la Segunda Convocatoria 2025 del Programa Progresar

El Ministerio de Educación informó que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para todas las líneas de Progresar en su segunda convocatoria del año. Los trámites son personales, gratuitos y se realizan únicamente a través de la App Mi Argentina.

Las fechas establecidas son las siguientes: Progresar Obligatorio (para finalizar primaria y secundaria) desde el 1 de septiembre; Progresar Superior (terciarios, universitarios y Enfermería) del 18 de agosto al 5 de septiembre; y Progresar Trabajo (formación profesional), que permanece abierto de abril a noviembre.

Desde la cartera educativa recordaron que no se requieren gestores ni intermediarios para acceder al programa y recomendaron no compartir datos personales ni documentación con terceros. Toda la información oficial se encuentra disponible en http://www.argentina.gob.ar/progresar.

