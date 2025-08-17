 imagen

Abrieron las inscripciones a la Segunda Convocatoria 2025 del Programa Progresar

Toda la información oficial se encuentra disponible en http://www.argentina.gob.ar/progresar.

El Ministerio de Educación informó que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para todas las líneas de Progresar en su segunda convocatoria del año. Los trámites son personales, gratuitos y se realizan únicamente a través de la App Mi Argentina.

Las fechas establecidas son las siguientes: Progresar Obligatorio (para finalizar primaria y secundaria) desde el 1 de septiembre; Progresar Superior (terciarios, universitarios y Enfermería) del 18 de agosto al 5 de septiembre; y Progresar Trabajo (formación profesional), que permanece abierto de abril a noviembre.

Desde la cartera educativa recordaron que no se requieren gestores ni intermediarios para acceder al programa y recomendaron no compartir datos personales ni documentación con terceros. Toda la información oficial se encuentra disponible en http://www.argentina.gob.ar/progresar.
 

