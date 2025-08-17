 imagen

Extraditaron a un ciudadano uruguayo acusado de abuso sexual agravado contra una menor

El acusado tiene 90 años y fue detenido en la ciudad de Colón, Entre Ríos.

Argentina

17 / 08 / 2025

 

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la ciudad de Colón, Entre Ríos, a un hombre de 90 años, ciudadano uruguayo, que contaba con un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. El sujeto estaba acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 8 años en un ómnibus en septiembre de 2024, en Montevideo.

La detención se concretó tras un operativo del Departamento Federal de Investigaciones y de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay, con intervención de la Justicia Federal y colaboración de la Fiscalía local. Una vez confirmada su identidad, se inició el proceso de extradición en coordinación con Cancillería Argentina e Interpol Uruguay.

Finalmente, el acusado fue entregado a las autoridades uruguayas a través del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que conecta Colón con Paysandú, para continuar allí con el proceso judicial correspondiente.
 

