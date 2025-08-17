Salta define a sus finalistas para la Copa Robótica Argentina

Este lunes 18 de agosto, desde las 8 de la mañana en el Colegio Secundario N° 5050 de Vaqueros, 22 equipos salteños competirán en la semifinal provincial de la Copa Robótica Argentina 2025. Los dos mejores serán los encargados de representar a la provincia en la gran final nacional, que se disputará el 26 y 27 de agosto en Neuquén.

La competencia, organizada por Educabot junto al Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación de Salta, convoca a más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de siete jurisdicciones. Los jóvenes participan en desafíos de robótica, programación e inteligencia artificial con impacto social, aplicando la tecnología para resolver problemáticas reales como el acceso al agua, la calidad del aire o la seguridad vial.

En Neuquén, los 14 equipos clasificados de todo el país volverán a enfrentarse en el reto “Orbit Odyssey” para definir al campeón nacional 2025, en una cita que promete ser una verdadera fiesta de la innovación, el talento y la creatividad de las nuevas generaciones.

