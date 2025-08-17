 imagen

Sáenz recordó a San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial destacó la valentía y el legado del Libertador.

17 / 08 / 2025

 

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, rindió homenaje al General José de San Martín en el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial destacó la valentía y el legado del Libertador, a quien definió como una figura clave en la independencia y en la construcción del país.

Con este gesto, Sáenz se sumó a las conmemoraciones realizadas en todo el territorio nacional para recordar al “Padre de la Patria”, símbolo de la libertad sudamericana y ejemplo de entrega a la causa independentista.

 


 

