Milei almorzó con granaderos por el 17 de agosto, sin acto oficial

El mandatario se mostró acompañado por la diputada Lilia Lemoine y su fotógrafa, Macarena Jimena Rodríguez.

Argentina

17 / 08 / 2025

 

El presidente Javier Milei conmemoró el aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín con un almuerzo junto a los granaderos en Casa Rosada. Vestido con indumentaria militar, el mandatario se mostró acompañado por la diputada Lilia Lemoine y su fotógrafa, Macarena Jimena Rodríguez.

Lemoine compartió imágenes del encuentro y destacó la presencia de Milei como “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Si bien no hubo acto oficial, se espera que el ministro de Defensa, Luis Petri, encabece un homenaje en la Plaza San Martín.

