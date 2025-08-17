Salta rindió homenaje a San Martín en el 175° aniversario de su paso a la inmortalidadad

El vicegobernador Antonio Marocco encabezó el acto oficial en el Parque San Martín, acompañado por autoridades provinciales, municipales y militares. La ceremonia incluyó revista de tropas, izamiento de banderas, entonación de himnos y la colocación de ofrendas florales al pie del monumento al Libertador.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje del alumno Francisco Bautista, de la Escuela N° 4318 “Gral. San Martín”, quien instó a honrar el legado del prócer con compromiso ciudadano. También hubo discursos de referentes tradicionalistas y militares, que destacaron la trascendencia histórica y los valores de San Martín.

La ceremonia concluyó con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo por la Banda Militar Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, fuerzas armadas, de seguridad y representantes diplomáticos.

