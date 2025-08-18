Emiten alerta nivel amarillo por viento zonda para hoy y mañana

El especialista en agroclimatología, Eduardo Sierra, anticipó en el programa Claves del Campo la probabilidad de viento efecto zonda con ascenso de la temperatura para este lunes.

A su turno el pronosticador de turno del Servicio Meteorológico Nacional, con asiento en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, Edgardo Escobar también anunció para este martes, viento efecto zonda para la zona del Valle de los Valles, en cuyo corazón está ubicada la ciudad de Salta.

Indicó además que en la jornada de hoy, los vientos fuertes están pronosticados para la zona de Valles Calchaquíes y Cordillera de Los Andes.

Alerta nivel amarillo por viento efecto zonda

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Las velocidades del viento efecto zonda están estimadas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75.

También rige para la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles de alta cordillera.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.