Tras denuncia anónima: Un joven entregó un puma cachorro que tenía de mascota
Ocurrió este domingo cerca de las 5 de la tarde, en la zona conocida como El Potrero, en Rosario de la Frontera.
18 / 08 / 2025
La policía recibió un llamado anónimo sobre un joven que tenía animales silvestres.
La División Policía Rural y Ambiental se dirigió al lugar y luego de realizar algunas averiguaciones, alguien dice espontáneamente que efectivamente tenía un puma cachorro.
Los uniformados encontraron una cría de “puma de cerro” y un cuero de la misma especie.
El joven, de 25 años, entregó el animal.
Se espera que un veterinario revise al felino rescatado, pero lamentablemente, el puma no podrá regresar a su hábitat natural debido a su condición.