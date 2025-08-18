Tras denuncia anónima: Un joven entregó un puma cachorro que tenía de mascota

La policía recibió un llamado anónimo sobre un joven que tenía animales silvestres.

La División Policía Rural y Ambiental se dirigió al lugar y luego de realizar algunas averiguaciones, alguien dice espontáneamente que efectivamente tenía un puma cachorro.

Los uniformados encontraron una cría de “puma de cerro” y un cuero de la misma especie.

El joven, de 25 años, entregó el animal.

Se espera que un veterinario revise al felino rescatado, pero lamentablemente, el puma no podrá regresar a su hábitat natural debido a su condición.