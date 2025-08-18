 imagen

Tras denuncia anónima: Un joven entregó un puma cachorro que tenía de mascota

Ocurrió este domingo cerca de las 5 de la tarde, en la zona conocida como El Potrero, en Rosario de la Frontera.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

La policía recibió un llamado anónimo sobre un joven que tenía animales silvestres. 

La División Policía Rural y Ambiental se dirigió al lugar y luego de realizar algunas averiguaciones, alguien dice espontáneamente que efectivamente tenía un puma cachorro. 

Los uniformados encontraron una cría de “puma de cerro” y un cuero de la misma especie. 

El joven, de 25 años, entregó el animal. 

Se espera que un veterinario revise al felino rescatado, pero lamentablemente, el puma no podrá regresar a su hábitat natural debido a su condición.

 

