EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sancionaron a 185 conductores alcoholizados durante el fin de semana

En los operativos preventivos la Policía Vial fiscalizó 9.681 vehículos en diferentes puntos de la provincia.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

Los uniformados detectaron 1.349 infractores a las normativas viales. 

Además realizaron 6.336 test de alcoholemia. 

Fueron multados 185 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol. 

La seguridad vial se reforzó en Aguaray e Hipólito Yrigoyen durante festivales locales desarrollados el fin de semana.

 


 

AM840

FM96.9

