Sancionaron a 185 conductores alcoholizados durante el fin de semana
En los operativos preventivos la Policía Vial fiscalizó 9.681 vehículos en diferentes puntos de la provincia.
Salta Hoy
18 / 08 / 2025
VER GALERÍA
Los uniformados detectaron 1.349 infractores a las normativas viales.
Además realizaron 6.336 test de alcoholemia.
Fueron multados 185 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol.
La seguridad vial se reforzó en Aguaray e Hipólito Yrigoyen durante festivales locales desarrollados el fin de semana.