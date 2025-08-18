Un vehículo volcó en la Ruta Nacional 9 en General Güemes

[Imagen ilustrativa]

El accidente ocurrió hoy a las 4:00 de la madrugada a la altura de la rotonda de Torzalito, jurisdicción de General Güemes.

A pesar de la escena encontrada por los policías, el conductor, único ocupante de la Renault Duster que quedó con las 4 ruedas hacia arriba, estaba lúcido al momento de la intervención.

El hombre mayor de edad dijo que perdió el control y terminó volcando.

No sufrió mayores consecuencias y no fue necesaria su derivación.

“Aparentemente el tema velocidad habría sido el desencadenante del siniestro vial”, deslizaron los peritos.