EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Capacitan sobre criptomonedas para evitar ciberestafas

Se trata de una propuesta de MUBIT -Mujeres en bitcoin- un proyecto creado para promover la inclusión financiera y la educación en tecnologías descentralizadas.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La misma se concretará en una charla a realizarse en la Feria Potencia el próximo 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Limache. 

Daiana Gómez Banegas, fundadora de MUBIT habló con Radio Salta y explicó que son los hombres quienes encabezan los record de personas estafadas.

 

AM840

FM96.9

