Capacitan sobre criptomonedas para evitar ciberestafas
Se trata de una propuesta de MUBIT -Mujeres en bitcoin- un proyecto creado para promover la inclusión financiera y la educación en tecnologías descentralizadas.
Salta Hoy
18 / 08 / 2025
VER GALERÍA
La misma se concretará en una charla a realizarse en la Feria Potencia el próximo 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Limache.
Daiana Gómez Banegas, fundadora de MUBIT habló con Radio Salta y explicó que son los hombres quienes encabezan los record de personas estafadas.