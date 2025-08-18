Desesperación y estafa: Una señora perdió 300 mil pesos tras un falso accidente de familiar

Actuando desesperado, le pidió dinero para ayudarla.

La mujer, preocupada, le entregó 300 mil pesos que juntó entre sus ahorros y su sueldo.

Luego, el delincuente solicitó más dinero y la señora todavía bajo el efecto de ese shock emocional, ingresó a buscarlo.

Al salir, se dio cuenta de que el hombre había desaparecido y con el pasar de las horas se dio cuenta que su nieta estaba en perfecto estado de salud.

Tras la denuncia comenzó una investigación por estafa.




