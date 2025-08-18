 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Elecciones legislativas 2025: Emilia Orozco es la candidata a senadora por La Libertad Avanza

Alfredo Olmedo irá como suplente. Gabriela Flores será la candidata en primer término para diputada.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Orozco estará secundada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita. Como suplentes irán María Venegas y Alfredo Olmedo.

La categoría de diputado nacional la encabezará la periodista y diputada Gabriela Flores, con el actual legislador nacional Carlos Zapata y Paola Mielñik.

“Es tan buena nuestra lista que los suplentes pueden ser titulares y los titulares pueden ser suplentes”, expresó Olmedo por Radio Salta.

Por otro lado, Olmedo disparó contra el oficialismo provincial indicando que el sector político del gobernador Gustavo Sáenz está identificado con el kirchnerismo dado que la salteña Flavia Royón fue recomendada por el primer mandatario para dirigir la Secretaría de Minería durante el gobierno de Alberto Fernandez. 

Así dijo que el gobernador Gustavo Sáenz le copió varias de sus ideas.  

“Tomó de mí por ejemplo la idea de cobro de aranceles a los extranjeros en los hospitales”, agregó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO