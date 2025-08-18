Elecciones legislativas 2025: Emilia Orozco es la candidata a senadora por La Libertad Avanza

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Orozco estará secundada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita. Como suplentes irán María Venegas y Alfredo Olmedo.

La categoría de diputado nacional la encabezará la periodista y diputada Gabriela Flores, con el actual legislador nacional Carlos Zapata y Paola Mielñik.

“Es tan buena nuestra lista que los suplentes pueden ser titulares y los titulares pueden ser suplentes”, expresó Olmedo por Radio Salta.

Por otro lado, Olmedo disparó contra el oficialismo provincial indicando que el sector político del gobernador Gustavo Sáenz está identificado con el kirchnerismo dado que la salteña Flavia Royón fue recomendada por el primer mandatario para dirigir la Secretaría de Minería durante el gobierno de Alberto Fernandez.

Así dijo que el gobernador Gustavo Sáenz le copió varias de sus ideas.

“Tomó de mí por ejemplo la idea de cobro de aranceles a los extranjeros en los hospitales”, agregó.