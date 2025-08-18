 imagen

Legisladores provinciales expresan su preocupación por el cierre de Refinor

Por ello elaboran un proyecto de declaración dirigido al Congreso de la Nación para ponerlos en conocimiento de la grave situación de la firma y sus trabajadores.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

Al respecto Sebastian Barrios, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, explicó que Refinor ha decidido cerrar dos de sus plantas de procesamiento de crudo, concentrándose en la logística y el procesamiento de gas.

Hace 10 días, suspendieron a 28 contratistas que reciben solo el 70% de su salario y se les ha propuesto desvincularse, aunque ninguno aceptó.

A partir de septiembre, se espera que la misma situación afecte a más de 20 empleados permanentes. Sumando estos despidos a los ocurridos en marzo, se estima que alrededor del 40% de la plantilla de Refinor, más de 130 trabajadores, habrá sido despedida.

Barrios agregó que hay otro yacimiento que solicitó la quiebra y que por ello, 25 trabajadores se encuentran en peligro de quedar sin fuente laboral. 

“Todo lo que no es Vaca Muerta no es de interés para el Gobierno nacional”, concluyó el gremialista.


 

