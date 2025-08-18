La 2da edición de la Feria Tope tuvo una gran convocatoria de vecinos

Con el objetivo de brindar oportunidades tanto a los comerciantes como a quienes necesitan comprar diferentes artículos a un precio bajo, la Municipalidad de Salta continúa realizando distintas ferias.

En esta ocasión se realizó la segunda edición de la Feria Tope, la cual tuvo una gran convocatoria de vecinos.

Se llevó a cabo el pasado sábado en el barrio Juan Pablo II. Más de 120 puesteros ofrecieron promociones y combos de productos variados de 2 mil, 5 mil, 10 mil y cómo máximo 15 mil pesos.

Los vecinos de la zona pudieron comprar productos gastronómicos, indumentaria nueva y usada en buen estado, accesorios, artesanías, librería, entre otras.

«Estamos muy felices por cómo se desarrolló esta segunda edición de la feria. Vamos a seguir haciéndola en otros puntos de la ciudad, dándole la oportunidad y prioridad a los ciudadanos de los diferentes barrios de comprar a precios muy bajos», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Por su parte, los vecinos comentaron que es una gran iniciativa, ya que habían feriantes que ofrecían productos variados y accesibles. Remarcaron la importancia de que la Municipalidad realice estas ferias.

Desde el área comentaron que la próxima edición será en zona oeste, precisamente en el barrio Alto la Viña. Allí tendrán la oportunidad de participar los comerciantes que no pudieron hacerlo en esta, ya que hubo mucha demanda.