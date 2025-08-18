 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La ciudad de Salta celebró la trayectoria de ‘Zamba’ Quipildor

En el Cabildo Histórico se llevó adelante la presentación de su libro “Voz de tierra y color de cielo” del escritor Eduardo Ceballos. Participaron del encuentro la Banda municipal, el Coro Arsis, Trío Azul, Gastón Cordero y academias de folclore.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompañó la presentación del libro “Zamba Quipildor. Voz de tierra y color de cielo”, de Eduardo Ceballos, que tuvo lugar ayer en el Cabildo Histórico frente a la plaza 9 de Julio.

La obra, de 300 páginas, recorre la extensa trayectoria del cantor popular, documentando vivencias y memorias de sus presentaciones en escenarios de todo el mundo.

En el marco de este emotivo encuentro, se sumaron la Banda Municipal “25 de Mayo”, el Coro Arsis, el Trío Azul, Gastón Cordero y academias de folclore, que rindieron un homenaje musical al artista.

El público disfrutó de una velada cargada de música y recuerdos, en la que se destacó la vigencia de una de las voces más representativas del folclore argentino.

Asimismo, a través de la Resolución N° 326, el Concejo Deliberante de la ciudad reconoció la trayectoria artística de Zamba Quipildor en el marco de la presentación del libro, haciendo entrega de la resolución y placa recordatoria correspondiente. Este gesto reafirma la importancia del profundo aporte que su voz ha hecho al patrimonio cultural argentino.

La actividad fue una oportunidad para acercarse a la historia de Quipildor y celebrar, junto a él, una vida dedicada al arte y a la cultura popular.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO