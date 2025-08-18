La ciudad de Salta celebró la trayectoria de ‘Zamba’ Quipildor

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompañó la presentación del libro “Zamba Quipildor. Voz de tierra y color de cielo”, de Eduardo Ceballos, que tuvo lugar ayer en el Cabildo Histórico frente a la plaza 9 de Julio.

La obra, de 300 páginas, recorre la extensa trayectoria del cantor popular, documentando vivencias y memorias de sus presentaciones en escenarios de todo el mundo.

En el marco de este emotivo encuentro, se sumaron la Banda Municipal “25 de Mayo”, el Coro Arsis, el Trío Azul, Gastón Cordero y academias de folclore, que rindieron un homenaje musical al artista.

El público disfrutó de una velada cargada de música y recuerdos, en la que se destacó la vigencia de una de las voces más representativas del folclore argentino.

Asimismo, a través de la Resolución N° 326, el Concejo Deliberante de la ciudad reconoció la trayectoria artística de Zamba Quipildor en el marco de la presentación del libro, haciendo entrega de la resolución y placa recordatoria correspondiente. Este gesto reafirma la importancia del profundo aporte que su voz ha hecho al patrimonio cultural argentino.

La actividad fue una oportunidad para acercarse a la historia de Quipildor y celebrar, junto a él, una vida dedicada al arte y a la cultura popular.