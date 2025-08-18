 imagen

En el Centro de Adopciones se conmemoró la fiesta religiosa a San Roque

Voluntarios y personal de Bienestar Animal participaron de una misa y procesión en honor al santo patrono de los animales. Durante la jornada hubo comida especial para los perros albergados en dichas instalaciones, además de paseos.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

La Municipalidad realizó una nueva celebración religiosa en honor a San Roque, patrono de los animales. Fue el sábado 16 en las instalaciones del Centro de Adopciones Municipal “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, manifestó que “fue un día muy especial para poder compartir y revalorizar la responsabilidad en la tenencia responsable de animales y el amor que debemos brindarles”.

“La gente debe saber que se puede ayudar de muchas maneras, no sólo adoptando, que es lo fundamental, sino también acompañando y visitando a los perritos y haciéndolos pasear; principalmente para que socialicen ya que luego formarán parte de un nuevo hogar”, remarcó el funcionario.

Marcos Algorta, sacerdote y adoptante de Petunia, ofició una misa y recorrió cada canil para impartir una bendición individual a cada perro.

“Es muy importante conmemorar y honrar a San Roque, patrono de los animales, porque a través de él todos podemos devolver el amor, en este caso a los perros que también son criaturas de Dios”, expresó Algorta.

Para finalizar la jornada se realizó una procesión junto a los animales, acompañados por voluntarios y visitantes; y se agasajó a los perros del Centro de Adopciones con una comida especial, la cual consistió en pollo al horno con arroz.

 

