La Municipalidad trabajó en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis y con la Asociación Salteña de Tenis.

La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad realiza diferentes actividades para que los vecinos puedan disfrutar practicando el deporte que más les guste, como lo viene haciendo desde el principio de la gestión.

En esta ocasión, más de 40 chicos participaron del evento «Tenis para Todos». Fue totalmente gratuito y se buscó acercar este deporte a niños de 6 a 12 años.

Se realizó el sábado a la tarde en el CIC de Bicentenario. Los chicos que formaron parte de la propuesta compartieron una merienda cuando culminó la actividad.

El proyecto fue impulsado por la Asociación Argentina de Tenis bajo la dirección de Valeria Mac Loughlin y llegó a Salta gracias al trabajo en conjunto con la Agencia Salta Deportes y la Asociación Salteña de Tenis.

"Estamos muy felices por llevar otro deporte a los barrios. Queremos demostrar que el tenis no es solo una actividad elitista", dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Desde la Asociación Argentina de Tenis remarcaron la gran labor compartida y destacaron la importancia de alimentar la pasión por el deporte en diferentes sectores de la ciudad.

Durante la jornada, los chicos contaron con todos los elementos necesarios para la práctica de esta disciplina deportiva, así todos pudieron participar, sin importar su experiencia previa.