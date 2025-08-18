Guardias hospitalarias: Durante el fin de semana se asistió a más de 2400 personas

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 290 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 15 y las 7 del lunes 18 de agosto.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, durante el fin de semana hubo dos vuelos sanitarios. El primero de Salta a Buenos Aires con un paciente pediátrico; y, el segundo, de Tartagal a Salta con dos pacientes neonatales, que fueron internados en el hospital Materno Infantil.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del jueves 14 hasta las 8 del lunes 18, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 319 pacientes, de los cuales 52 fueron hospitalizados. Hubo 146 de ginecología, 86 atenciones de obstetricia y 45 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 697 pacientes, de los cuales 37 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 216 por patologías respiratorias, 95 por traumatismos varios, 63 por gastroenteritis, 6 por mordedura de perros y 4 por accidentes de tránsito.

Hubo 36 nacidos vivos: 14 hombres y 22 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el feriado y el fin de semana, se atendieron por guardia 670 consultas, de las cuales 568 fueron ambulatorias y 150 requirieron hospitalización.

Hubo 67 personas accidentadas, 36 de ellas fueron por accidentes de tránsito, detallado de la siguiente manera:

24 motociclistas

4 transeúntes

4 automovilistas

3 ciclistas

1 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 35 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 301 pacientes durante el feriado y el fin de semana, de ellos 279 fueron ambulatorios y 22 internados. Entre las causas, 7 han sido por accidentes. Entre los cuadros clínicos más asistidos se encuentran patologías respiratorias y gastrointestinales. Además, se asistió a 14 pacientes derivados de otros centros asistenciales.

Señor del Milagro

Durante el feriado y el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 341 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de bronquitis aguda, gastroenteritis, rinofaringitis y faringitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 45 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas, hiperglucemia, sepsis y diabetes con otras complicaciones no especificadas.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que desde las 8 del viernes 15 hasta las 8 del lunes 18, se registró la atención de 46 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.