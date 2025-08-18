El Gobierno adjudicó $3,788 billones en licitación tras suba de encajes

La Secretaría de Finanzas anunció que adjudicó $3,788 billones en la licitación de hoy tras recibir ofertas por un total de $3,799 billones.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Se licitó una letra capitalizable con una tasa de interés mayorista TAMAR al 28 de noviembre 2025 +1,00% TNA.

Con TAMAR actual al 49,94% TNA, el cálculo totaliza 50,94% TNA, que proyectada a noviembre podría rondar el 65% de acuerdo con la evolución estimada para ese período.

El miércoles pasado, el Gobierno adjudicó $9.147 billones en una licitación que no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos, pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta.

En esa ocasión, logró un rollover sobre los vencimientos de 61,07%.

Luego de ese resultado, el jueves, a través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.

Lo hizo a través del incremento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos que serían suscriptos hoy, a través de esta nueva licitación del Tesoro.

Fuentes: Noticias Argentinas