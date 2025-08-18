Alumnos de la UNSa recorrieron el Vivero Municipal

En el marco del programa de visitas guiadas, el Vivero Municipal, ubicado en avenida Gato y Mancha, recibió a estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica, de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Sebastián Goytia, director del Vivero, explicó que “durante el recorrido los alumnos pudieron conocer las instalaciones de este espacio y las diferentes acciones que realizamos a diario en el lugar, como por ejemplo compostaje, elaboración de almácigos y plantines, y la producción de plantas y árboles que luego son colocados en espacios verdes o institucionales”.

“Con estas visitas no sólo aportamos a la materia en cuestión, sino también queremos que los estudiantes que nos visiten conozcan cómo es el proceso de producción de árboles y plantas que posteriormente son instalados en los espacios verdes de la ciudad como plazas, platabandas, rotondas, veredas o espacios institucionales”.

Marcelo Troxler, docente de la materia Práctica de Formación 2, explicó que “ya hemos visitado fincas y establecimientos, y ahora fue el turno del Vivero Municipal, y justamente es fundamental este tipo de actividades para que los alumnos puedan salir a campo y no sólo ver sino también participar”.

María del Milagro Berti Uldry, alumna de la carrera de Agronomía, manifestó que “no conocíamos el Vivero Municipal, pero sí sabíamos de su existencia y objetivo, y hoy en lo particular pudimos ver de primera mano todo lo que se hace”.

“Además, nos pudimos sacar muchas dudas y hacer preguntas sobre la dimensión económica, ambiental y sociocultural que hacen a la sustentabilidad del vivero”, destacó la estudiante.

Es importante destacar que, los visitantes pueden tomar conciencia ambiental y aprender cómo se trabaja en el vivero, y los beneficios que estos tienen para la comunidad; y de esta manera, comprometerse a cuidar las plantas y árboles que se colocan en la vía pública.