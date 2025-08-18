Viento zonda: Seguridad refuerza la articulación con organismos de primera respuesta

El Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, fortalece la coordinación de acciones ante cualquier emergencia ante la alerta amarilla por vientos intensos y viento zonda, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el organismo provincial se realiza un monitoreo permanente junto a las autoridades de los Municipios. Además se mantiene contacto directo con las Defensas Civiles locales, y los cuarteles de Bomberos Voluntarios ante la ocurrencia de eventos naturales adversos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla se extiende desde esta tarde hasta la jornada del martes 19 de agosto por el ingreso de un frente de vientos intensos con probabilidad de zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Para esta jornada las zonas afectadas son los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos

Para mañana las zonas afectadas incluyen Salta Capital,Cerrillos, Guachipas, La Viña,las zonas bajas de Chicoana,La Caldera, Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se emitieron recomendaciones y recaudos a tener presentes:

*Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protéjase los ojos.

*Evite tocar objetos metálicos: su cuerpo puede producir descargas de electricidad estáticas.

*Asegurar objetos que puedan ser despedidos tales como chapas, tejas, toldos y antenas, entre otros

*Se debe evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras ante posibles caídas

*Se deben asegurar los elementos sueltos como mesas, sillas, sombrillas y carteles

*Asegurar o retirar objetos de los balcones y terrazas tales como macetas, juguetes, ropa y otros.

*La comunidad se debe mantener informada del clima y prestar atención a las indicaciones dadas.

*No estacionar su automóvil bajo los árboles.

*Ante vientos resguardarse en un lugar seguro

Por la temporada alta de incendios forestales, se recuerda a la comunidad no realizar quemas de pastizales, ni residuos, ni restos de podas, no arrojar basura ni colillas de cigarrillos y ante la presencia de incendios llamar inmediatamente al 9-1-1.