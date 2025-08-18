La Orquesta Sinfónica Infantil de Salta presenta un concierto homenaje

Más de 250 alumnos representando todos los instrumentos de una orquesta sinfónica deleitarán al público con versiones únicas de canciones como Yesterday, Hey Jude, Help!, Penny Lane, Let It Be, Something, entre otras. El concierto se realizará este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70. Las entradas tienen un valor de $3.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma https://vamos.gob.ar.

El evento contará con la participación conjunta de dos instituciones salteñas: el Colegio Belgrano y el Colegio María Auxiliadora, que prepararon el repertorio a través del trabajo articulado de sus profesores de Música e Inglés. Del Colegio Belgrano se presentará el coro dirigido por Victoria Cruz y Matías Zorpudes, mientras que del Colegio María Auxiliadora participará el Coro Maín bajo la dirección de Ariel Rocha.

También estarán presentes los alumnos de Iniciación Musical dirigidos por Bernardita Sarmiento, el Coro Infantil bajo la dirección de Silvana Acosta y el Ensamble de Percusión dirigido por Roberto Liquin. A ellos se sumará el Coro de la Secretaría de Personas Mayores, dirigido por Ariel Muñoz, Blanca Zintak y María Lidia Muñoz, que interpretará junto a la orquesta el himno a la paz compuesto por John Lennon, la inolvidable canción Imagine.