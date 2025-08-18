Gendarmería decomisó mercaderías de contrabando y drogas en las orillas del Río Tarija

Este domingo, los efectivos de la Sección “Agua Blanca” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” mientras patrullaban a orillas de la unión de los Ríos Tarija y Bermejo, observaron a un grupo de personas que llevaban bultos sobre sus hombros.

Ante la voz de alto en nombre de la institución, los involucrados se dieron a la fuga nadando favorecidos por la espesura del monte. Inmediatamente, los gendarmes junto a personal de otras Unidades de la Fuerza, realizaron el traslado de los elementos hacia el asiento de la Sección.

En presencia de testigos, los funcionarios pudieron constatar que se trataba de 2.684 kilos de hojas de coca, 108 kilos 933 gramos de marihuana y de 18.000 paquetes de cigarrillos, que no poseían el aval legal.

Intervino la Fiscalía Descentralizada de Orán que dispuso el secuestro de la mercadería de contrabando en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y del estupefaciente en infracción a la Ley 23.737.