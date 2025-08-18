Tartagal: Se investiga un violento hecho con dos heridos por disparos de arma de fuego

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga un hecho ocurrido el pasado sábado, a la salida de un local bailable, donde dos personas resultaron heridas y fueron asistidas en el hospital local.

Según consta en las actuaciones, dos hombres y dos mujeres circulaban en un automóvil por inmediaciones de barrio Norte Grande de esa ciudad, cuando una persona desconocida abrió fuego en contra del vehículo y producto de los disparos, resultaron heridos el conductor del vehículo y la mujer que viajaba como su acompañante.

El sospechoso huyó luego del ataque, y de la inspección ocular realizada, se verificó que el automóvil presenta al menos nueve orificios de bala.

El fiscal Vega, habiendo tomado conocimiento, dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor y dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, para individualizar al sospechoso y realizar su detención.

Cabe destacar que las dos personas lesionadas, se encuentran fuera de peligro.

