Tartagal: Se investiga un violento hecho con dos heridos por disparos de arma de fuego
Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas.
Salta Hoy
18 / 08 / 2025
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga un hecho ocurrido el pasado sábado, a la salida de un local bailable, donde dos personas resultaron heridas y fueron asistidas en el hospital local.
Según consta en las actuaciones, dos hombres y dos mujeres circulaban en un automóvil por inmediaciones de barrio Norte Grande de esa ciudad, cuando una persona desconocida abrió fuego en contra del vehículo y producto de los disparos, resultaron heridos el conductor del vehículo y la mujer que viajaba como su acompañante.
El sospechoso huyó luego del ataque, y de la inspección ocular realizada, se verificó que el automóvil presenta al menos nueve orificios de bala.
El fiscal Vega, habiendo tomado conocimiento, dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor y dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, para individualizar al sospechoso y realizar su detención.
Cabe destacar que las dos personas lesionadas, se encuentran fuera de peligro.