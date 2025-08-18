Rige alerta amarilla por viento Zonda en Capital y el interior provincial

El Servicio Meteorológico de Salta emitió para este martes una alerta amarilla por viento Zonda en distintos puntos de la Provincia, con vigencia desde las 0 horas hasta las 18.

El informe especifica que desde las 0 hasta las 18, la alerta incluye a las siguientes zonas: Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, de La Poma; de Los Andes, de Molinos, de Cafayate y de San Carlos, que serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

En tanto, desde las 6 de la mañana hasta las 18, la alerta será para los sectores: Valles de Cachi de Cafayate, de Chicoana, de La Caldera, de La Poma, de Molinos, de Rosario de Lerma y de San Carlos por viento Zonda. Y desde las 6 de la mañana hasta las 12, este fenómeno afectará a las localidades de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Estas áreas podrán ser afectadas por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.