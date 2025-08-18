Un detenido por el robo en un Pago Fácil de barrio Santa Lucía

La Dirección General de Investigaciones, por medio del Grupo Investigativo del Sector 4A, detuvo a un hombre de 48 años por el robo calificado en un local de Pago Fácil ubicado en barrio Santa Lucía, en Capital.

El sujeto tiene residencia en Tucumán y presentaba cuatro requerimientos judiciales de la Policía de Tucumán por robo, robo agravado en banda y evasión. Fue detenido hoy en la vía pública.

Las tareas investigativas continúan.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra Robo y Hurto y el Juzgado de Garantías 3.