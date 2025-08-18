Un detenido por el robo en un Pago Fácil de barrio Santa Lucía
El trabajo fue realizado por la Dirección General de Investigaciones. El sujeto de 48 años tiene residencia en Tucumán y presenta pedido de captura por robo agravado y evasión de esa provincia.
Salta Hoy
18 / 08 / 2025
La Dirección General de Investigaciones, por medio del Grupo Investigativo del Sector 4A, detuvo a un hombre de 48 años por el robo calificado en un local de Pago Fácil ubicado en barrio Santa Lucía, en Capital.
El sujeto tiene residencia en Tucumán y presentaba cuatro requerimientos judiciales de la Policía de Tucumán por robo, robo agravado en banda y evasión. Fue detenido hoy en la vía pública.
Las tareas investigativas continúan.
Intervinieron la Unidad Fiscal contra Robo y Hurto y el Juzgado de Garantías 3.