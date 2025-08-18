 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un detenido por el robo en un Pago Fácil de barrio Santa Lucía

El trabajo fue realizado por la Dirección General de Investigaciones. El sujeto de 48 años tiene residencia en Tucumán y presenta pedido de captura por robo agravado y evasión de esa provincia.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Dirección General de Investigaciones, por medio del Grupo Investigativo del Sector 4A, detuvo a un hombre de 48 años por el robo calificado en un local de Pago Fácil ubicado en barrio Santa Lucía, en Capital.

El sujeto tiene residencia en Tucumán y presentaba cuatro requerimientos judiciales de la Policía de Tucumán por robo, robo agravado en banda y evasión. Fue detenido hoy en la vía pública.

Las tareas investigativas continúan.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra Robo y Hurto y el Juzgado de Garantías 3.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO