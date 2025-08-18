 imagen

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Suspenderán el servicio nocturno de los colectivos en Salta

Los empresarios anticipan que la medidad regirá desde las 00.00 horas del viernes el 22 de agosto, por incumplientos por parte de Saeta. Afectará a todo el servicio que cubre el área metropolitana. 

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

El servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta sufrirá una fuerte restricción a partir del viernes 22 de agosto, cuando los subcontratistas que prestan el servicio nocturno suspendan completamente la circulación en ese horario.

La medida fue anunciada a través de un comunicado de prensa firmado por las empresas concesionarias, quienes advirtieron que la decisión responde al atraso en los compromisos financieros por parte de SAETA, lo que dificulta afrontar el pago de créditos asumidos para la renovación del parque automotor y la compra de combustible.

Los empresarios reconocieron que la suspensión generará inconvenientes a miles de usuarios que utilizan los colectivos por la noche, pero advirtieron que la situación financiera es insostenible. “Nuestra capacidad financiera puede colapsar”, señalaron, recordando que en varias oportunidades solicitaron a las autoridades el pago de las deudas pendientes, sin obtener respuesta.

Esperan un gesto de Saeta
Las compañías remarcaron que vienen cumpliendo con las inversiones comprometidas en la última licitación y que esperan un gesto de SAETA para regularizar los pagos. Al mismo tiempo, hicieron hincapié en la necesidad de preservar la seguridad jurídica para sostener el sistema de transporte masivo en la provincia.

El comunicado fue suscripto por Tadelva SRL, El Cóndor SA, UTE Lagos San Ignacio, Transal SA, Ale Hnos SRL, Eduardo Ale SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca SA, todas subcontratistas del servicio.

Finalmente, expresaron su voluntad de retomar los recorridos nocturnos si se atienden sus reclamos, aunque advirtieron que, de persistir la situación, podrían profundizarse las medidas.

