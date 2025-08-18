Un sismo de baja magnitud se sintió en el norte de la provincia

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) detalló que el sismo fue a solo 5 km de profundidad.

A pesar de la baja magnitud, fue percibido por algunos residentes en las ciudades de Orán, Tartagal, Mosconi.

Las autoridades no han reportado daños materiales ni heridos.

El evento forma parte de la actividad sísmica habitual en la región, una zona conocida por su alta sismicidad.