Un sismo de baja magnitud se sintió en el norte de la provincia
Un temblor fue de 2,9 grados y se registró a las 2:23 de esta madrugada. El epicentro se ubicó a 19 km al noreste de la ciudad de Orán. No hubo daños ni heridos.
Salta Hoy
18 / 08 / 2025
VER GALERÍA
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) detalló que el sismo fue a solo 5 km de profundidad.
A pesar de la baja magnitud, fue percibido por algunos residentes en las ciudades de Orán, Tartagal, Mosconi.
Las autoridades no han reportado daños materiales ni heridos.
El evento forma parte de la actividad sísmica habitual en la región, una zona conocida por su alta sismicidad.