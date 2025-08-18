 imagen

A partir de hoy habilitan las preinscripciones digitales para la Feria del Milagro

Se llevará a cabo en el parque San Martín, al igual que el año pasado. Los feriantes interesados en participar deben realizar el trámite e inscribirse de forma virtual, completando un documento a través de la App Muni Salta.

Salta Hoy

18 / 08 / 2025

 

Se recomienda contar con toda la documentación antes de iniciar la inscripción, ya que se permitirá una carga por DNI.

Los puestos podrán instalarse desde el 11 hasta el 15 de septiembre y no se permitirá que se anoten por menos días. Se destaca que solo el 15% del cupo es para puesteros de afuera de la provincia.

 

